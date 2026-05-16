Sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında ağır bir trafik kazası meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, pancar toplamak için yola çıkan işçileri taşıyan 47 KN 750 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI NASIL İLERLEDİ?

İhbarın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekibi, sarp arazide zorlu bir müdahale yürüttü. Tarım işçilerini taşıyan araçların kırsal bölgelerdeki ulaşım güvenliği bu kaza ile birlikte yeniden dikkat çekerken, yaralıların çevre hastanelerde hızla tedavi altına alındığı bildirildi.