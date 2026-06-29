Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla yürütülen köprülü kavşak projelerinde yeni bir etap tamamlandı. Uncalı Köprülü Kavşağı'nın Kemer istikameti trafiğe açılarak, doğu-batı aksındaki ulaşımda önemli bir darboğaz giderildi. Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, bu gelişmeyle birlikte Aksu'dan yola çıkan sürücüler, yalnızca Sarısu Kavşağı'nda kırmızı ışığa takılarak Kemer'e kadar kesintisiz seyahat edebilecek. Merkez Bankası ile Çakırlar Kavşağı arasındaki yoğunluğun azalması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 20 Kasım 2024'te duyurduğu ve 19 Kasım 2024'te ihalesi tamamlanan geniş çaplı ulaşım hamlesi, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarını kapsıyordu. Projenin ilk ayağı olan Kepezüstü ve Sanayi kavşakları, 18 Ekim 2025 tarihinde Bakan Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete girmişti. Yapılan resmi açıklamalara göre, bu kavşakların yıllık 1 milyar 561 milyon lirası zamandan, 148 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 709 milyon lira ekonomik tasarruf sağlaması öngörülüyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE GECİKME AŞILDI

Uncalı Köprülü Kavşağı'ndaki inşaat çalışmaları, güzergah üzerindeki bir iş yerinin kamulaştırma itirazı nedeniyle yaklaşık üç ay sekteye uğramıştı. Yargıya taşınan süreç, 16 Aralık 2025 tarihinde mahkemenin kamulaştırma işlemini hukuka uygun bulmasıyla çözüme kavuştu. Kararın ardından hızlanan çalışmalar sonucunda, kavşağın Kemer yönü resmi açılış töreni beklenmeden fiilen araç trafiğine açıldı. Yeni düzende oluşturulan üç şeridin biri Batı Çevre Yolu üzerinden Kepez'e, diğer iki şerit ise doğrudan Kemer'e yönlendirildi.

PROJENİN SİYASİ YANKILARI NELER OLDU?

Merkez Bankası ile Çakırlar Kavşağı arasındaki trafik koridoru, altyapı boyutu kadar yerel siyasetteki tartışmalarıyla da öne çıkıyor. Güzergahın sorumluluk alanı, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile önceki dönem başkanlarından Menderes Türel ve AK Partili meclis üyeleri arasında uzun süreli polemiklere sahne olmuştu. Muhittin Böcek kavşakların Ulaştırma Bakanlığı yetkisinde olduğunu savunurken, muhalefet cephesi belediyeyi gerekli imar planlamalarını yapamamakla eleştiriyordu. Bu tartışmalar, Böcek'in tutuklanmasının ardından görevi devralan Başkan Vekili Büşra Özdemir döneminde de meclis gündemini meşgul etmeye devam etti.