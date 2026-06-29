Danimarka'nın Kuzey Jutland bölgesinde yer alan Rold kasabası yakınlarındaki bir orman yolunda yürüyüşe çıkan bir kişi, tesadüfen tarihi bir keşfe imza attı. Toprak yüzeyinde parlayan nesneleri fark eden vatandaşın yetkililere haber vermesiyle, yaklaşık bin yıl öncesine dayanan ve 6 adet masif altın bilezikten oluşan Viking hazinesi gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeoloji platformları Heritage Daily ve Arkeonews'ün aktardığı bilgilere göre, bulucu bulduğu ilk parçaları 22 Nisan tarihinde Kuzey Jutland Müzeleri yetkililerine teslim etti. Bu gelişmenin ardından bölgeye sevk edilen uzman ekipler, metal dedektörleri yardımıyla detaylı bir tarama faaliyeti yürüttü. İlk buluntuların 15 metre çevresinde yapılan aramalarda dört altın bileziğe daha ulaşıldı.

DANİMARKA TARİHİNİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KEŞFİ

Toplam ağırlığı 762,5 gram olan altı bileziğin, diğer metallerle karıştırılmamış saf altından üretildiği tespit edildi. M.S. 900 ile 1000 yılları arasına, Kral Harald Bluetooth dönemine tarihlendirilen bu eserler, Danimarka tarihinde bugüne kadar kayıt altına alınan en büyük üçüncü Viking altın buluntusu unvanını kazandı. Daha önce 1977 yılında Batı Zelanda'da Tissø halkası ve 2016 yılında Ribe yakınlarında benzer büyüklükte eserler bulunmuştu.

Kuzey Jutland Müzeleri Kültürel Miras Sorumlusu Arkeolog Torben Sarauw, Viking Çağı'nda altının yalnızca toplumun en üst düzey elit kesiminin elinde bulunduğunu belirterek keşfin benzersiz niteliğine dikkat çekti. Parçalar arasında zikzak ve üçgen motiflerle süslenmiş tasarımların yanı sıra, iki altın çubuğun burulmasıyla yapılmış düğme klipsli modeller de yer alıyor.

VİKİNGLER SERVETLERİNİ NEDEN TOPRAĞA GÖMÜYORDU?

Tarihsel verilere göre, Viking topluluklarının servetlerini toprağa gömme geleneği temelde iki amaca hizmet ediyordu. Bankacılık sisteminin bulunmadığı o yüzyıllarda, değerli eşyalar olası çatışma ve yağmalardan korunmak amacıyla gizleniyordu. Ayrıca İskandinav inanç sisteminde toprağa sunulan değerli eşyaların dini ritüellerin bir parçası olduğu biliniyor.

Arkeologlar, Rold kasabasında bulunan bu özel hazinenin de bir kraliyet ittifakını mühürlemek, bir sadakat ödülünü saklamak veya tanrılara sunulmuş bir adak amacıyla kasıtlı olarak gömüldüğü ihtimalleri üzerinde duruyor. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen arazi sahibi ve bulucu vatandaşın bildirimleriyle koruma altına alınan eserlerin inceleme süreci devam ediyor.