Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın siyasi geleceğine ilişkin bir süredir devam eden tartışmalar netlik kazandı. İYİ Parti’den istifa eden Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

“EVET, KATILIYORUM”

Gazeteci İsmail Saymaz, Gürban ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saymaz, Gürban’a “Yarın AK Parti’ye katılacak mısınız?” diye sorduğunu, milletvekilinin ise “Evet, katılıyorum” yanıtını verdiğini aktardı.

Gürban’ın katılımının 14 Ağustos Cuma günü Ankara’da yapılacak AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gürban’a parti rozetini takması öngörülüyor.

AK PARTİ 25. YIL PROGRAMINA HAZIRLANIYOR

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, 2026 yılında kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Parti, çeyrek asırlık kuruluş yıl dönümü için Ankara’nın yanı sıra 81 ili kapsayan etkinlikler planladı.

Hazırlıklar “Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” ana temasıyla yürütülüyor. Gürban’ın katılımının da kuruluş yıl dönümü programında açıklanması bekleniyor.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti’den ayrılma kararını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurmuştu.

Gürban açıklamasında, Türkiye’nin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması için çalıştığını belirterek, milletvekilliği görevini milli ve manevi değerlere bağlılıkla sürdürdüğünü ifade etmişti.

İstifa kararını “gördüğüm lüzum üzerine” sözleriyle açıklayan Gürban, TBMM çatısı altındaki görevine daha güçlü bir iradeyle devam edeceğini kaydetmişti.

AK PARTİ İDDİALARI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Gürban’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin iddialar temmuz ayının başından bu yana Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

Gazeteci Sinan Burhan, 4 Temmuz’da Gürban’ın İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye geçeceği yönünde kulis bilgisi aldığını açıklamıştı.

Sonraki süreçte Gürban’ın sosyal medya profilinden İYİ Parti ibaresini kaldırması iddiaları güçlendirmişti. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu da o dönemde Gürban’a ulaşamadıklarını açıklamıştı.

Gürban daha sonra yaptığı bir değerlendirmede geçmişte uzun yıllar AK Parti üyesi olduğunu hatırlatmış ve AK Parti’ye geçmesi halinde daha çözüm odaklı hareket edebileceğini ifade etmişti.

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

Mehmet Mustafa Gürban, 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan Gürban, iş dünyasında faaliyet gösterdi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den Gaziantep Milletvekili seçilerek TBMM’nin 28. döneminde Meclis’e giren Gürban, çeşitli komisyon çalışmalarında görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti üyeliğinden istifasının ardından AK Parti’ye katılma kararı aldı. Gürban’ın 14 Ağustos’taki katılımıyla siyasi kariyerinde yeni bir dönem başlayacak.