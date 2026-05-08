İstanbul Ümraniye'de 23 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan 32 yaşındaki Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashalieva'nın cinayete kurban gittiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada detaylar netleşti. Hazırlanan iddianameye göre, şüpheliler cinayeti itiraf ederken, olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

Gelişmeleri aktaran adli kaynaklara göre, 28 Aralık tarihinde Türkiye'ye giriş yapan Ergashalieva, en son vatandaşı Durdona Khakımova'nın cinayete kurban gittiği adreste görüldü. Güvenlik kameraları, 23 Ocak günü maktulün eve girmesinin hemen ardından şüpheliler Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in de binaya girdiğini tespit etti. Ertesi gün aynı şahısların siyah çöp poşetleri ve beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları, ticari taksiyle Fatih bölgesine geçerek Yenikapı Marmaray İstasyonu yönüne ilerledikleri belirlendi.

CİNAYETİN İŞLENİŞ ŞEKLİ VE İFADELER

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Gofurjon Kamalkhodjaev, verdiği ifadede cinayeti namus meselesi gerekçesiyle işlediklerini öne sürdü. İddiaya göre, iki şüpheli 23 Ocak'ta Aksaray'da buluşarak plan yaptı. Kamalkhodjaev, eve girdiklerinde maktul ile aralarında tartışma çıktığını, kendi işaretinin ardından diğer şüpheli Turdimurotov'un kesici aletle Sayyora'nın kalbine 4 veya 5 kez vurduğunu aktardı. Şüpheli Dilshod Turdimurotov ise ifadesinde, 1 yıldır imam nikahlı eşi olan Durdona ile yaşamak için İstanbul'a geldiğini, Kamalkhodjaev ile sosyal medya üzerinden ticaret amacıyla tanıştıklarını iddia etti.

CESEDİN PARÇALANMA SÜRECİ

Şüphelilerin anlattıklarına göre, cinayetin hemen ardından eve Kurbanali isimli şahsın ve başka bir kiracı kadının gelmesi üzerine cesedi saklama kararı alındı. Yakalanmamak için maktulün bedenini parçalara ayıran şahıslar, ilk etapta 4 ayrı çöp poşetini yakındaki konteynerlere attı. Daha sonra satın aldıkları bir valizle cesedin kalan kısmını Laleli ve Aksaray bölgelerindeki çöplere bıraktılar. Ayrıca şüphelilerin, hedef şaşırtmak amacıyla maktulün telefonundan mesajlar attığı ve Turdimurotov'a 10 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi.

YABANCI NÜFUS VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul'da yaşanan bu tür adli vakalar, Türkiye genelinde yabancı uyruklu ikametlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki güvenlik ve kayıt süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Alanya gibi farklı milletlerden on binlerce yerleşik yabancıya ev sahipliği yapan turizm merkezlerinde, emniyet güçlerinin kiralık konutlara yönelik adres kayıt sistemi denetimleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yabancı uyruklu şahısların karıştığı bu tip olayların olası yansımaları, yerel asayiş uygulamalarının ne denli kritik bir işlev gördüğünü ortaya koyuyor.