Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konaç Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelere göre, çatışmada vurulan Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Jandarma ekipleri, yeni bir gerginlik yaşanmaması adına mahallede ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Çatışmanın ardından kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Ülke genelinde kırsal bölgelerde yaşanan bu tür silahlı asayiş olayları, toplumsal güvenlik boyutuyla Alanya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Yetkililerin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.