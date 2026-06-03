Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme süreci öncesindeki hazırlık maçında Kosova U21 ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Ümraniye’de oynanacak mücadelede hem takım uyumunu artırmayı hem de genç oyuncuların son durumunu görmeyi hedefliyor.

Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen genç yeteneklerin sahne alacağı karşılaşma, milli takım teknik heyeti açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Türkiye U21 ile Kosova U21 arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca maçın Tivibu Spor’un YouTube kanalı üzerinden de yayınlanacağı belirtildi.

ALANYASPORLU İZZET ÇELİK MİLLİ TAKIMDA

Ümit Milli Takım aday kadrosunda Alanyaspor’u temsil eden isimlerden biri olan İzzet Çelik de yer aldı. Turuncu-yeşilli formayla gösterdiği performansın ardından milli takım daveti alan genç futbolcu, Kosova karşısında forma şansı bulması halinde kendisini gösterme fırsatı yakalayacak.

Alanyaspor altyapısından yetişen ve son dönemde gelişimiyle dikkat çeken İzzet Çelik’in milli takım kadrosunda yer alması, Alanya futbol camiasında da memnuniyetle karşılandı.

GENÇ YETENEKLER VİTRİNE ÇIKACAK

Ümit Milli Takım kadrosunda Süper Lig ve Avrupa kulüplerinde forma giyen birçok genç futbolcu bulunuyor. Karşılaşma, hem teknik heyetin oyuncuları değerlendirmesi hem de futbolcuların uluslararası düzeyde tecrübe kazanması açısından önem taşıyor.

Milli takımın aday kadrosunda Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Alanyaspor gibi kulüplerden oyuncuların yanı sıra Avrupa’da forma giyen genç isimler de yer alıyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ KRİTİK TEST

Kosova karşılaşması, Ümit Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde oynayacağı önemli hazırlık maçlarından biri olarak görülüyor. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını, oyun disiplinlerini ve saha içi uyumlarını bu mücadelede yakından takip edecek.

Ay-yıldızlı ekipte hedef, eleme sürecine güçlü bir başlangıç yapmak ve Türk futbolunun yeni jenerasyonunu uluslararası arenaya hazırlamak olarak gösteriliyor.