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Bu maçların ardından Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin hazırlık programında iki önemli karşılaşma daha bulunuyor:

Venezia maçının ardından Avusturya kampını noktalayacak olan Galatasaray, İstanbul'a dönerek sezon hazırlıklarını RAMS Park'ta sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, Venezia karşısında galip gelerek kampı moralli tamamlamak ve yeni sezon öncesinde olumlu bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor.

Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Avusturya kampındaki ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Monza'ya 2-0 yenildi.

Yeni transferler ve genç oyuncuların performansı da teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.

Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu isimlerden oluşuyor:

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Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması 27 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'daki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından canlı takip edebilecek.

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