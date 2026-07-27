Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması 27 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'daki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından canlı takip edebilecek.
Okan Buruk'tan güçlü kadro
Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu isimlerden oluşuyor:
- Jankat Yılmaz
- Kazımcan Karataş
- Arda Ünyay
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- Kaan Ayhan
- Lucas Torreira
- İlkay Gündoğan
- Yunus Akgün
- Roland Sallai
- Victor Osimhen
Yeni transferler ve genç oyuncuların performansı da teknik heyet tarafından yakından takip edilecek.
Hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet
Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Avusturya kampındaki ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Monza'ya 2-0 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Venezia karşısında galip gelerek kampı moralli tamamlamak ve yeni sezon öncesinde olumlu bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor.
Hazırlıklar İstanbul'da devam edecek
Venezia maçının ardından Avusturya kampını noktalayacak olan Galatasaray, İstanbul'a dönerek sezon hazırlıklarını RAMS Park'ta sürdürecek.
Sarı-kırmızılı ekibin hazırlık programında iki önemli karşılaşma daha bulunuyor:
- 2 Ağustos: Galatasaray – Rennes
- 8 Ağustos: Galatasaray – Villarreal
Bu maçların ardından Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını tamamlayacak.