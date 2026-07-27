24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde sporcular, Yomra'dan başlayıp Taşköprü Yaylası'nda sona eren 62 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Yaklaşık 2 bin 800 metre rakıma ulaşan tırmanma etabı, hem uzunluğu hem de yüksek eğimi nedeniyle yarışların en zorlu bölümlerinden biri olarak dikkat çekti.

Zorlu parkurda çifte başarı

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak tırmanma yarışını birinci sırada tamamladı. Aynı okulun 9/A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman ise başarılı performansıyla üçüncülük elde ederek Alanya'ya ikinci madalyayı kazandırdı.

Genç sporcuların elde ettiği bu dereceler, hem okul camiasında hem de Alanya spor kamuoyunda büyük sevinçle karşılandı.

Şampiyonayı yol yarışlarıyla tamamladılar

Tırmanma etabındaki başarılarının ardından sporcular, Türkiye Şampiyonası'nın son ayağını oluşturan yol yarışlarında da mücadele ederek organizasyonu tamamladı. Farklı etaplarda önemli deneyim kazanan sporcular, sezonun kalan yarışları için de moral depoladı.

Okul yönetiminden tebrik

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi, Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen derecelerin hem okul hem de Alanya adına önemli bir başarı olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Yapılan açıklamada, sporcuların disiplinli çalışmaları ve özverili antrenmanlarının bu başarıda önemli rol oynadığı vurgulanırken, genç bisikletçilerin ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Alanya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inanç dile getirildi. Okul yönetimi, sporun her branşında başarılı bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini ifade ederek emeği geçen antrenörlere ve sporculara teşekkür etti. (Mehmet TUNÇ)