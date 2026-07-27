Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan HayatPark, pazar günü hem spor hem de sanatseverleri ağırladı.

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçı dev ekranda izlenirken, ardından düzenlenen VoSahne konseriyle etkinlikler tamamlandı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, alanı dolduran kalabalık maçın son düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının ardından akşam saatlerinde sahne alan VoSahne ekibi, katılımcılara müzik dolu anlar sundu. Etkinliğe katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN KOTAN'DAN ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK MESAJI

Yaz dönemi boyunca organizasyonların süreceğini aktaran Belediye Başkanı Cem Kotan, milli takımı tebrik ederek şampiyonluktan duydukları gururu dile getirdi. Kotan, "Sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bir alkış da Atatürk'ün kızlarına istiyorum. Kültürel etkinliklerimiz noktasında bu sene bölgesel olarak birçok sanatçımızı sizlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca alanda düzenlenen yerel voleybol turnuvasında dereceye giren sporcular da ödüllendirildi.

BELEDİYELERİN YAZ ETKİNLİKLERİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Yerel yönetimlerin yaz aylarında park ve meydanlarda düzenlediği bu tür açık hava etkinlikleri, kent sakinlerinin sosyal yaşama ücretsiz erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle uluslararası spor müsabakalarının dev ekranlarda topluca izlenmesi, mahalle kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir kent planlaması stratejisi olarak öne çıkıyor.

VATANDAŞLAR ORGANİZASYONDAN MEMNUN KALDI MI?

Etkinlik alanında yer alan ilçe sakinleri de organizasyona yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yağmur Başkaya ve Süheyla İnan, yaz etkinliklerinin oldukça keyifli geçtiğini belirterek Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Sosyal medya üzerinden programı takip ederek alana gelen Avni Coşar ise beklentisinin üzerinde bir kalabalıkla karşılaştığını ve havanın da etkinlik için son derece elverişli olduğunu vurguladı.