Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren değişiklik geliyor. TÜVTÜRK yerine TURKA markası devreye giriyor. Alanya ve Antalya’da araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni sistemin detayları netleşmeye başladı.

Türkiye’de araç muayene sisteminde önemli bir dönüşüm için geri sayım başladı. Uzun yıllardır kullanılan TÜVTÜRK markası, 2027 itibarıyla yerini yeni bir yapıya bırakıyor. Yeni dönemde araç muayene hizmetleri TURKA adıyla yürütülecek.

ARAÇ SAYISI PATLADI, SİSTEM ZORLANDI

Son yıllarda Türkiye genelinde araç sayısında ciddi bir artış yaşandı. 10 milyon seviyelerinden 30 milyonu aşan araç sayısı, mevcut muayene sisteminde yoğunluğu artırdı. Özellikle büyük şehirlerin yanı sıra Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde bu yoğunluk daha fazla hissediliyor.

Sabah erken saatlerde muayene sırası bekleyen sürücüler… Birçoğu “randevu bulmak bile zor” diyor. Bu durum aslında sistem değişikliğinin en net nedeni.

YENİ İSİM: TURKA

Yapılan düzenlemeye göre araç muayene istasyonları artık TURKA markasıyla hizmet verecek. Böylece yıllardır bilinen TÜVTÜRK ismi tamamen değişmiş olacak.

İSTASYON SAYISI ARTACAK

Yeni sistemle birlikte sabit muayene istasyonu sayısının en az 250’ye çıkarılması planlanıyor. Aynı zamanda muayene hatlarının sayısı artırılarak daha fazla aracın daha kısa sürede işlem görmesi hedefleniyor.

MOBİL İSTASYONLAR YAYGINLAŞACAK

Kırsal bölgelerde yaşayan araç sahipleri için mobil muayene istasyonları devreye alınacak. Bu sayede özellikle şehir merkezine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların işi kolaylaşacak.

Yani herkes şehir merkezine gitmek zorunda kalmayacak… ama ne kadar hızlı yayılır, işte orası biraz soru işareti.

MUAYENE SÜRELERİ KISALACAK

Yeni dönemde otomasyon sistemlerine yatırım yapılacak. Özellikle ağır vasıta araçların muayene sürelerinin kısaltılması planlanıyor. Bu da hem zamandan tasarruf hem de yoğunluğun azalması anlamına geliyor.

2027’DE BAŞLAYACAK

Tüm bu değişikliklerin 2027 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi bekleniyor. Yeni sistemle birlikte daha hızlı, erişilebilir ve yoğunluğu azaltılmış bir muayene süreci hedefleniyor.

Şu an için herkesin aklındaki soru aynı: Randevu bulmak kolaylaşacak mı…