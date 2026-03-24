Altın fiyatlarındaki gerileme yatırımcıyı düşündürüyor. İslam Memiş’e göre panik değil, strateji zamanı. Antalya ve Alanya’da yatırımcılar “şimdi alınır mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş son günlerde yatırımcıların kafasını karıştırdı. Özellikle küçük yatırımcı tarafında “daha da düşer mi?” sorusu yüksek sesle sorulmaya başladı. Finans analisti İslam Memiş ise bu süreci farklı okuyor.

Memiş’e göre yaşanan geri çekilme, piyasada kalıcı bir düşüşten çok kısa vadeli bir düzeltme hareketi.

PİYASALARDA DÜŞÜŞ GEÇİCİ Mİ?

İslam Memiş, altındaki geri çekilmeyi “geçici” olarak değerlendiriyor. Küresel belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken Memiş, altının ana yönünün hâlâ yukarı olduğunu söylüyor.

Bu noktada yatırımcı için kritik detay şu: kısa vadeli hareketlere bakarak karar vermemek.

Biraz tuhaf ama gerçek… Kuyumcuya girip fiyat soran herkesin ilk tepkisi aynı: “Daha da düşer mi?”

İşte tam burada panik başlıyor.

PANİK SATIŞI YAPAN KAYBEDİYOR

Memiş’in en net uyarılarından biri de bu. Altın düşerken satış yapan yatırımcıların uzun vadede zarar ettiğini vurguluyor.

“Duygusal hareket eden kaybeder” diyor açık açık.

Özellikle elinde altın tutanların sabırlı olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu dalgalanmalar yeni değil… daha önce de yaşandı.

Ve genelde sonrası… yukarı.

GRAM VE ONS ALTIN İÇİN HEDEF NE?

Memiş, hem ons altın hem de gram altın tarafında beklentisini koruyor. Uzun vadede yeni zirvelerin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Bu da şu anki fiyat seviyelerinin bazı yatırımcılar için alım fırsatı olarak görülmesine neden oluyor.

Özellikle Alanya ve Antalya’da son dönemde fiziki altına yönelimin arttığı da konuşuluyor.

Yani… talep aslında hâlâ güçlü.

HAZİRAN DETAYI: KRİTİK DÖNEM

Memiş’in dikkat çektiği en önemli tarihlerden biri de Haziran ayı.

Bu dönemin, altın piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olabileceğini söylüyor.

Yani bugünkü düşüşler… belki de öncesi.

Net bir şey yok ama işte…

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPMALI?

Özellikle yerel yatırımcı için tablo şu şekilde özetleniyor:

Kısa vadeli düşüşler panik sebebi olmamalı

Nakit pozisyonda olanlar fırsat kollayabilir

Elinde altın olanlar acele etmemeli

Haziran süreci yakından takip edilmeli

Çünkü altın sadece bir yatırım aracı değil…

Alanya’da çoğu kişi için aynı zamanda “güvence”. Düğün, borç, ihtiyaç… hepsi bir yerde altına bağlanıyor.

O yüzden bu düşüşler sadece grafik değil, doğrudan hayatın içinde hissediliyor.