TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) koordinasyonunda yürütülen vergi borcu yapılandırması hakkında araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) veya trafik cezası borcu bulunan vatandaşlar, borçlarını yapılandırmaları halinde araç muayene işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilecek.

BORÇLU ARAÇLARIN MUAYENE SÜRECİ

Mevcut yasal düzenlemeler gereği, MTV, gecikme faizi, trafik idari para cezaları veya köprü ve otoyol geçiş ücreti borcu bulunan araçların muayene işlemleri yapılamıyor. Ancak GİB tarafından sunulan yapılandırma imkanından faydalanarak borçlarını taksitlendiren araç sahipleri için bu engel ortadan kalkıyor. Yapılandırma süreci devam ettiği ve taksitler düzenli ödendiği müddetçe, söz konusu araçlar TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye kabul ediliyor. Böylece sürücüler hem devlete olan mali yükümlülüklerini yasal bir zeminde ödüyor hem de araçlarını trafiğe güvenle çıkarmaya devam ediyor.

YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH 31 AĞUSTOS

Vergi borcu yapılandırmasından faydalanarak muayene engellerini kaldırmak isteyen araç sahiplerinin en geç 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru süreci ve taksitlendirme detaylarına GİB'in resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İŞLEM SIRASI NASIL OLMALI?

Araç sahiplerinin muayene istasyonlarında mağduriyet yaşamaması için öncelikle İnteraktif Vergi Dairesi veya ilgili vergi daireleri üzerinden yapılandırma başvurularını onaylatmaları büyük önem taşıyor. Sistem üzerinde borcun yapılandırıldığı teyit edildikten sonra TÜVTÜRK üzerinden randevu oluşturulabiliyor. Aksi takdirde, GİB sisteminde borçlu görünen araçlara istasyonlarda işlem onayı verilemiyor.

YETKİLİLERDEN GECİKTİRMEYİN UYARISI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜVTÜRK

Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliğindeki kritik rolüne dikkat çekti. Özcan'ın aktardığına göre, yapılandırma imkanı sayesinde binlerce aracın güvenli şekilde trafiğe dönmesi hedefleniyor. Özcan, başvuru süresi dolmadan araç sahiplerinin işlemlerini tamamlamalarını ve muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye etti.