ALANYA'nın Oba Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazası paniğe neden oldu. Olive Garden yakınlarında yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği ve kullandığı motosikletin plakası öğrenilemeyen sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Kazaya karışan motosiklet ise incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.