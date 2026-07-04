Beslenme uzmanlarının aktardığına göre, son yıllarda popülerliği artan keten tohumu, yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kalp sağlığını doğrudan destekliyor. İçerdiği çözünebilir lifler ve omega-3 yağ asitleri sayesinde bu pratik karışım, günlük beslenme rutinine eklendiğinde kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlıyor.

Çözünebilir lif, alfa-linolenik asit, lignan ve antioksidan açısından zengin olan keten tohumu, bağırsak florasında önemli bir rol üstleniyor. Çözünebilir lifler, bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak bunların vücuttan atılımını hızlandırıyor. Bu süreçte karaciğer kandaki kolesterolü kullanmaya yönelerek LDL seviyesinin doğal yollarla düşmesine destek veriyor.

TOKLUK HİSSİ VE KİLO KONTROLÜ

Yoğurt ve keten tohumu ikilisi, yüksek protein ve lif içeriğiyle güçlü bir besin kombinasyonu oluşturuyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan bu karışım, uzun süreli tokluk hissi vererek kilo kontrolü süreçlerinde de etkili bir ara öğün alternatifi sunuyor. Beslenme uzmanları, bu karışımın düzenli ve dengeli bir diyet programı içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

KETEN TOHUMU NEDEN ÖĞÜTÜLEREK TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, keten tohumunun bütün yerine mutlaka öğütülmüş halde tüketilmesini tavsiye ediyor. Bütün haldeki tohumlar sindirim sisteminden parçalanmadan geçebildiği için vücut omega-3 ve liflerden tam olarak yararlanamıyor. Bir kase yoğurda eklenecek bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, üzerine tarçın veya ceviz ilave edilerek besin değeri çok daha yüksek bir öğüne dönüştürülebiliyor.

Her ne kadar sağlık açısından faydalı olsa da bu besinlerin tek başına kolesterol sorununu çözen tıbbi bir tedavi olmadığı vurgulanıyor. Aşırı tüketimin sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılırken, özellikle kan sulandırıcı kullananların, hamilelerin ve kronik hastaların düzenli kullanımdan önce mutlaka hekim onayı alması gerekiyor.