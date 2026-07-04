İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankamatiğin iade ettiği 7 bin TL'yi arkadaki sıraya giren şüphelinin alarak uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı. İHA'nın aktardığına göre, olay geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İşçi emeklisi 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın, fatura ve borç ödemeleri için hesabına nakit yatırmak üzere bir ATM'ye gitti. Cihazın para yatırma bölmesine 7 bin TL yerleştiren Yalçın, paranın üniteye çekildiğini görünce sıradaki vatandaşa yer vermek amacıyla kenara çekildi. Cep telefonu üzerinden hesabını kontrol etmeye başlayan vatandaş, paranın bakiyesine yansımadığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tam bu esnada bankamatik, teknik bir arıza veya işlem iptali sebebiyle yatırılan 7 bin lirayı haznesinden geri çıkardı. Görüntülerde, Yalçın'ın hemen ardından işlem yapmak için ATM'ye yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin, iade edilen tutarı fark edip cebine koyarak bölgeden hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Mağduriyetini dile getiren Mehmet Yaşasın Yalçın, şahsın parayı banka yetkililerine teslim etmek yerine kendi malı gibi alıp gitmesine tepki gösterdi. Gerekli yasal süreçleri başlattığını duyuran Yalçın, zararının giderilmesini talep etti.

ATM İŞLEMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, bankamatik üzerinden yapılan nakit yatırma işlemlerinde ekranda onay mesajı görülene ve ana menüye dönülene kadar cihaz başından ayrılmamak gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, başkasına ait iade edilen bir parayı alarak uzaklaşmanın hukuki olarak suç teşkil ettiği ve adli soruşturmalara konu olabileceği belirtiliyor.