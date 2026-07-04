Kütahya'nın tarımsal üretimde öne çıkan ilçesi Şaphane'de Napolyon kirazı ve vişne hasadı başladı. Düzenlenen hasat programına katılan yetkililer, rekoltenin yüksek olduğunu ancak çiftçinin emeğinin tam karşılığını alabilmesi için ilçeye acilen entegre işleme tesisleri kurulması gerektiğini bildirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bölge topraklarının mineral yapısının meyve kalitesini doğrudan artırdığını aktardı. Bu yıl iklim şartlarının uygun ilerlemesi ve yağışların zamanında olmasıyla rekoltede ciddi artış yaşandığına değinen Kızıltoprak, bahçe sahiplerinin hijyen ve kalite standartlarına azami özen gösterdiğini vurguladı.

Rektör Kızıltoprak, bölgedeki arazi sahiplerinin büyük bir kısmının büyükşehirlerde yaşadığını hatırlatarak kırsala dönüşün önemine dikkat çekti. Genç nüfusun köylerine dönüp üretime sahip çıkmasının, hem yerel istihdam hem de ülke ekonomisi açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti.

TESİS EKSİKLİĞİ KAZANCI DÜŞÜRÜYOR

AK

Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay ise ilçenin vişne üretiminde Türkiye ikincisi konumunda bulunduğunu ve yıllık ortalama 8 bin ton üretim hacmine ulaştıklarını açıkladı. Dört yıl önce Şaphane vişnesinin tescillenerek coğrafi işaret aldığını hatırlatan Tokyay, bu potansiyele rağmen üreticinin finansal olarak hak ettiği noktada olmadığını belirtti.

COĞRAFİ İŞARET VE ENDÜSTRİYEL YATIRIM İLİŞKİSİ

Tarımsal ürünlerin coğrafi işaret alması pazar bilinirliği açısından önemli bir adım olsa da, ham maddenin üretildiği yerde işlenememesi ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor. Toplanan 8 bin tonluk ürünün sadece taze meyve olarak pazarlanması yerine reçel, marmelat, organik meyve suyu veya kurutulmuş meyve gibi katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, çiftçi gelirlerinde çarpan etkisi yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu ekonomik tablo doğrultusunda kamu kurumları ve özel sektör yatırımcılarına destek çağrısında bulunuldu. Şaphane'ye kurulacak modern bir kurutma fabrikası, entegre işleme tesisi ve ürünlerin değerinde alınıp satılabileceği kurumsal mezat alanlarının, bölgedeki tarımsal kalkınma için zorunlu hale geldiği vurgulandı.