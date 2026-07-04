Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Sudenaz Soylu, 2 Temmuz sabahı Isparta Şehir Hastanesine gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, üç gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın ailesi polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONDAKİ SON GÖRÜŞME

Çamlıdere köyündeki evinden saat 07.15'te minibüse binerek ayrılan Sudenaz'a gün içinde ulaşamayan baba Birkan Soylu, kızını telefonla aradı. Yapılan son görüşmede genç kızın, Kayseri'ye gittiğini ve orada biriyle birlikte olduğunu söyledikten sonra telefonunu tamamen kapattığı aktarıldı. O andan itibaren genç kızın iletişim kanalları kesildi.

AİLEDEN ÇAĞRI: KORKMA, GERİ DÖN

Kızlarının hayatından endişe eden anne Tuğba ve baba Birkan Soylu, durumu hızla güvenlik güçlerine bildirdi. Ağlasun İmam Hatip Lisesi mezunu olan kızının astım hastası olduğunu ve bazı psikolojik sorunlar yaşadığını belirten baba Soylu, yaşanan belirsizliğin endişelerini artırdığını ifade etti. Baba Soylu, kızına seslenerek ne olursa olsun yanında olduklarını, kendilerine ulaşmasını istediğini duyurdu.

KAYIP VAKALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Emniyet birimlerinin bildirdiğine göre, kayıp şahıs ihbarlarında ilk saatler ve halkın duyarlılığı kritik önem taşıyor. Vatandaşların, aranan kişileri görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis veya jandarma ekiplerine bilgi vermesi, arama kurtarma çalışmalarının seyrini doğrudan hızlandırıyor.