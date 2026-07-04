NTV Haber'in aktardığına göre, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada parti içindeki mevcut duruma yönelik eleştirilerde bulunan Beker, siyasi kariyerini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini bildirdi.

İstifa kararının gerekçelerini detaylandıran Beker, parti içinde hukuksuzluğun ve kişisel hesapların ön planda olduğunu savundu. Mevcut yapı dahilinde Türkiye ve Türk milleti için faydalı bir siyasi mücadele yürütülmesinin mümkün olmadığını belirten Beker, bu nedenle parti üyeliğini sonlandırdığını aktardı.

DAHA ÖNCE İYİ PARTİ'DEN DE AYRILMIŞTI

Siyasi geçmişinde farklı partilerde görev alan Adnan Beker, 2023 yılında da İYİ Parti'den istifa etmişti. 2017 yılından itibaren İYİ Parti bünyesinde çalışmalar yürüten ve 2019 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Meclisi Üyesi seçilen Beker, dört yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapmıştı. O dönemki istifasında da millete daha fazla katkı sağlayamayacağı düşüncesini gerekçe göstermişti.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI NASIL ETKİLENDİ?

Son dönemde yaşanan ayrılıklar, ana muhalefet partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) temsil gücünü doğrudan etkiliyor. Yakın zamanda İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da istifa ederek yollarını ayırmasının ardından gelen bu son kopuşla birlikte, CHP'nin meclisteki toplam sandalye sayısı 135'e düştü. Nimet Özdemir'in istifasının ardından AK Parti'ye katılması da siyasi kulislerde öne çıkan bir diğer gelişme olmuştu.

ADNAN BEKER'İN GEÇMİŞİ

İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol'da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlayan Adnan Beker; inşaat, enerji ve petrol sektörlerinde ticari faaliyetlerde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği gibi kurumsal görevler üstlenen evli ve dört çocuk babası Beker, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yaptı.