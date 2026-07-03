Soruşturma kapsamında daha önce, Lübnan asıllı olduğu belirtilen Bassam Elhage ile M.T. ve beraberindeki bazı kişilerin, Elhage'nin geçmişte çalıştığı şirkete ait ofise gece saatlerinde girdikleri öne sürülmüştü. İddialar arasında, geçmişte alınan vekâletnameler kullanılarak yaklaşık 3 milyon euro bedelli sahte sözleşmeler düzenlendiği ve şirket üzerinde haksız tasarrufta bulunulmaya çalışıldığı da yer alıyordu.

"İddiaları Kesin Bir Şekilde Reddediyoruz"

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Bassam Elhage, haklarındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Elhage açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımızda ileri sürülen ve kesin bir şekilde reddettiğimiz iddialar kapsamında üç gün gözaltında tutulduk. Bu sürecin merkezindeki konu, bizim açımızdan ticari bir anlaşmazlıktan ibarettir."

"Bu Konu Ticari Bir Uyuşmazlıktır"

Eski iş ortağıyla arasında uzun süredir devam eden hukuki bir süreç bulunduğunu belirten Elhage, yaşananların ceza soruşturmasından ziyade ticari bir ihtilaftan kaynaklandığını savundu.

"Eski iş ortağımla, bana yüklü miktarda borcu nedeniyle devam eden bir hukuk davam bulunmaktadır. Mahkemenin incelemesinin ardından serbest bırakıldım ve işimin başına geri döndüm." dedi.

"Adalet Sistemine Güveniyorum"

Yargı sürecine güvendiğini ifade eden Elhage, soruşturma boyunca yetkili makamlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Adalet sistemine güveniyorum ve hukuki sürecin gerçeği ortaya çıkaracağına inanıyorum. Hiçbir yanlış yapmadığımızı biliyoruz ve yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Haklarımı Mahkemelerde Arayacağım"

Kendisine yöneltilen iddiaların devam eden ticari uyuşmazlığın bir parçası olduğunu öne süren Elhage, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"Benim değerlendirmeme göre bu iddialar, devam eden ticari uyuşmazlık sürecinde ortaya çıkmıştır. Hukuki haklarımı mahkemeler aracılığıyla sonuna kadar aramaya devam edeceğim ve yargı sürecinin sonucunu saygıyla bekleyeceğim." dedi.

Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor. Dosyaya ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sonucunda adli sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Haberde yer alan iddialar soruşturma aşamasında olup, nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacaktır.