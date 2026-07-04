Gökbilimciler, Dünya'ya 25 ışık yılı mesafede yer alan ve yaşanabilir bölgede bulunan GJ 3378b adlı ötegezegen üzerinde yapılan yeni incelemelerin sonuçlarını duyurdu. Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Camelopardalis takımyıldızındaki bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin kütlesi yeniden hesaplandı. Yapılan hassas ölçümler, gezegenin Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yüzde 90'ını aldığını ve uygun atmosferik şartlar altında yüzeyinde sıvı su barındırabileceğini gösteriyor.

KÜTLE HESAPLAMASI NASIL DEĞİŞTİ?

Gezegenin 2024 yılındaki ilk keşfinde, kütlesinin Dünya'nın yaklaşık 5 katı olduğu tahmin ediliyordu. Ancak araştırmacıların gerçekleştirdiği yeni analizler doğrultusunda bu oran 2,3 seviyesine çekildi. Kütledeki bu önemli düşüş, gök cisminin kalın gaz bulutlarından ziyade kayalık bir yapıya sahip olabileceği ihtimalini artırdı. Uzmanlar, bu tür kayalık ve yerküreden biraz daha büyük gezegenleri astronomi literatüründe "süper Dünya" olarak sınıflandırıyor.

KIRMIZI CÜCE YILDIZLAR VE YAŞAM İHTİMALİ

Bilim insanları, GJ 3378b'nin kendi yıldızına yakın konumlanmasının bazı riskleri beraberinde getirdiğini belirtiyor. Kırmızı cüce tipi yıldızlar, Güneş'e kıyasla daha küçük ve soğuk olmalarına rağmen yüksek oranda radyasyon yayabiliyor. Bu yoğun radyasyonun, gezegenin olası atmosferini zaman içerisinde aşındırma tehlikesi bulunuyor.

Araştırma ekibi, yaşama elverişli koşulların netleşmesi için daha gelişmiş teleskoplarla atmosfer incelemelerinin yapılması gerektiğini vurguluyor. GJ 3378b tam anlamıyla Dünya'nın bir ikizi olmasa da, güncel veriler ışığında uzay araştırmalarında yaşam arayışı için en güçlü adaylardan biri statüsünü koruyor.