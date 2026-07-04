Enerji piyasalarındaki ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye genelindeki akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının bildirdiğine göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,31 TL'lik bir fiyat artışı yaşanacak. Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Beklenen zammın ardından motorin litre fiyatlarının büyükşehirlerde yeniden güncellenmesi bekleniyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya ve İzmir'de 67,34 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise bu rakamın 68,80 lira seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ MOTORİNİ NEDEN KORUMUYOR?

28 Şubat 2026'da başlayan küresel krizlerin ardından devreye alınan eşel mobil sistemi, akaryakıt zamlarının enflasyona etkisini kısıtlamayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında benzin zamlarının büyük bir kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak pompaya yansıtılmıyor. Ancak motorin grubunda ÖTV limitinin dolması nedeniyle, uluslararası piyasalardaki maliyet artışları doğrudan tüketici satış fiyatlarına yansımak zorunda kalıyor.

FİYAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru temel alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Elde edilen rakama KDV dahil edilerek nihai rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.