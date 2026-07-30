ALANYA’NIN Hacet Mahallesi Geraliler Sokak’ta, halk arasında “Pazar Pazarı içi” olarak bilinen bölgede bulunan elektrik trafosundan yayılan ağır koku, mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu. Son dönemde elektrik telleri ve trafolardan kaynaklandığı iddia edilen yangın haberlerinin gündemde olması, vatandaşların kaygısını daha da artırdı.

‘KAYIT OLUŞTURDUK AMA GELEN OLMADI’

Mahalle sakinleri, trafodan gelen yoğun kokunun uzun süredir hissedildiğini belirterek durumu yetkili kurumlara bildirdiklerini ifade etti. Vatandaşlar, yapılan başvurulara rağmen bölgeye gelip inceleme yapan bir ekip görmediklerini iddia etti.

YANGIN KORKUSU BÜYÜYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman ve yerleşim alanı yangınlarının ardından elektrik altyapısına yönelik tartışmaların arttığını hatırlatan mahalle sakinleri, özellikle sıcak havalarda olası bir arıza ya da kıvılcımın ciddi sonuçlar doğurabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

'EVLERİMİZDE TEDİRGİN BEKLİYORUZ'

Hacet Mahallesi sakinleri, trafodan gelen kokunun nedeninin bir an önce belirlenmesini ve gerekli bakım ya da onarım çalışmalarının yapılmasını istedi. Vatandaşlar, “Yangınların yaşandığı bugünlerde evlerimizde tedirgin şekilde bekliyoruz. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Yetkililerin gelip inceleme yapmasını ve gerekli önlemleri almasını istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, olası bir tehlikenin önüne geçilebilmesi için trafonun acilen kontrol edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep eti. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR