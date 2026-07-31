Kemer ilçesi Yazır Mahallesi'nde 29 Temmuz öğle saatlerinde başlayan ve Belen Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınının bilançosu netleşiyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, ertesi sabah tamamen kontrol altına alınan yangında 59 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tahliye edilirken, alevlerin ortasında kalan çok sayıda yapı kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında Yazır Mahallesi'nde 23, Belen Mahallesi'nde ise 4 yapının hasar gördüğü açıklandı. Komşularının evleri yanarken, emekli itfaiyeci Kadir Altun'un mesleki refleksi kendi evini felaketten korudu.

HORTUMLA ALEVLERE MÜDAHALE

Yangının evinin alt kısmından başladığını ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 1-1,5 dakika içinde yakınına ulaştığını aktaran Altun, boğazdan esen rüzgarla alevlerin boyunun 50 metreyi bulduğunu belirtti. Elindeki su hortumuyla alevlerin başladığı noktalara koşarak ilk müdahaleyi yapan Altun, su tutarak ateşin binaya sıçramasını engelledi.

YANGIN ANINDA İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ NEDİR?

Uzmanlara göre, orman ile yerleşim yerlerinin kesiştiği noktalarda çıkan yangınlarda ilk dakikalarda yapılan soğutma çalışmaları yapıyı korumak için kritik önem taşıyor. Altun'un itfaiyecilik geçmişi sayesinde paniğe kapılmadan binayı koruma taktiği uygulaması, afet anında doğru bireysel müdahalenin mülk kayıplarını nasıl önleyebileceğini ortaya koyuyor.

Evinin arkasında bulunan odunluktaki alevleri kendi çabasıyla kontrol altına alamayan Altun, o sırada bölgede bulunan Kemer Belediyesi'ne ait su tankerinden yardım istediğini ifade etti. Belediye ekiplerinin desteğiyle odunluktaki yangın da ana binaya sıçramadan tamamen söndürüldü.