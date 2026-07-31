Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanun değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet sisteminde kapsamlı düzenlemeler içeren paket uyarınca, haksız menfaat amacıyla banka hesabını başkasına kullandıranların cezalarında indirime gidilirken, duruşma aralıklarına da üst sınır getirildi.

IBAN KULLANDIRANLARA CEZA İNDİRİMİ VE ETKİN PİŞMANLIK

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) nitelikli dolandırıcılık maddesine eklenen fıkraya göre, banka veya kripto varlık hesaplarını başkasına kullandıran kişilere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. İnfaz aşamasında olan hükümlüler ise mahkemenin ihtarından itibaren 6 ay içinde mağdurun zararını karşılarsa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezalarında ek indirim alabilecek. Dosyası kanun yolu incelemesinde olan sanıklar için ise bozma kararı verilerek dosyalar ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

DURUŞMA SÜRELERİ KISALIYOR MU?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, vatandaşların uzun süren yargılamalardan kaynaklı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre duruşmalar arasındaki süre artık 3 ayı geçemeyecek. Bilirkişi incelemesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçe belirterek süreyi uzatabilecek. Bu uygulama, kanunun yayımından 3 ay sonra başlayacak. Ayrıca, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilecek.

HAGB ŞARTLARI VE DİĞER DİKKAT ÇEKEN MADDELER

Yeni kanunla birlikte Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) şartları da yeniden belirlendi. İki yıl veya daha az süreli hapis cezalarında uygulanabilecek HAGB kararı için sanığın kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve zararı tamamen gidermesi gerekecek. İşkence, eziyet ve kötü muamele suçları ise HAGB kapsamı dışında tutuldu.

FAİZ HESAPLAMALARI VE GENETİK VERİLER NASIL SAKLANACAK?

Sözleşmesiz ödemelerdeki faiz hesaplamaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak. Öte yandan, genetik inceleme sonuçları kişisel verilerden arındırılarak saklanacak ve beraat durumunda derhal, diğer hallerde ise 20 yıl sonra Cumhuriyet savcısı huzurunda imha edilecek. Danıştay'ın daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik süre ise 23 Temmuz 2030 tarihine kadar uzatıldı.