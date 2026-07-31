Kepez'de bulunan Dokumapark Ortak Buluşma Alanı (OBA), vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında tesiste düzenlenen 490 farklı etkinliğe toplam 18 bin 280 kişi katıldı. Ocak ayında 3 bin 658, haziran ayında ise 3 bin 598 kişi ağırlanarak en yoğun dönemler yaşandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, özellikle artan mekan kiralama ve organizasyon maliyetlerine karşı vatandaşlara ekonomik bir alternatif sunuyor. Yaklaşık 50 kişilik kapasiteye sahip olan alanda, konuklara demlik çay, klima ve bilgisayar destekli müzik sistemi ücretsiz olarak sağlanıyor.

OBA'DA EN ÇOK HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ?

Yılın ilk yarısındaki istatistikler, mekanın farklı yaş gruplarından geniş bir talep gördüğünü ortaya koydu. Altı aylık süreçte gerçekleştirilen organizasyonların 283'ünü doğum günü ve benzeri özel kutlamalar oluşturdu. Ayrıca 122 gençlik buluşması ve 85 altın günü de yine bu tesiste yapıldı. İkramlıklarını ve süslemelerini kendileri getiren katılımcılar, mekanı kendi zevklerine göre düzenleme imkanı buldu.

YENİ TESİS HANGİ MAHALLEYE AÇILACAK?

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tesisin aileler, gençler ve komşular için sıcak bir buluşma noktası haline geldiğini açıkladı. İlk altı aylık verilerin doğru bir ihtiyaca yanıt verdiklerini kanıtladığını belirten Kocagöz, yoğun talep gören bu hizmeti önümüzdeki günlerde Varsak Mahallesi sakinlerinin de kullanımına sunacaklarını duyurdu.

ÜCRETSİZ HİZMETTEN NASIL YARARLANILIYOR?

Doğayla iç içe ücretsiz etkinlik düzenlemek isteyen vatandaşlar, rezervasyon işlemlerini kolayca yapabiliyor. Özel gün kutlamalarında bütçe dostu bir seçenek arayanlar, 0 242 325 60 60 numaralı telefon hattından veya kepezkultur.com adresi üzerinden kayıt oluşturarak alandan faydalanabiliyor.