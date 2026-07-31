Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısında alınan ortak kararla ağustos ayında mesai yapmayacak. Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, oy birliğiyle alınan bu karar doğrultusunda meclis üyeleri bir ay boyunca izinli sayılacak. Tatilin ardından yeni dönemin ilk oturumu 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği Büyükşehir Meclisi'nin geride kalan 7 aylık süreci, alınan kritik kararlar kadar siyasi gruplar arasındaki sert tartışmalara da sahne oldu. CHP, AK Parti ve MHP grupları arasında ulaşımdan imar düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta tansiyon yükseldi.

ULAŞIM ZAMLARI VE C PLAKA KRİZİ

Yılın ilk aylarında meclis gündemini en çok meşgul eden konulardan biri taşımacılık sektörü oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 1200 yeni C plakasını 10 yıllığına aylık 8 bin TL bedelle kiralama planı, esnafın tepkisine yol açarak nihai karar için komisyona havale edildi. Mart ayında ise il genelinde geçerli olan toplu taşıma ücretleri yeniden belirlendi. Alınan kararla tam bilet 42 TL, indirimli bilet 40 TL ve öğrenci bileti 20 TL seviyesine yükseltildi. Kredi kartı binişleri 50 TL, kullan-at biletler ise 46 TL olarak güncellenirken, taksimetre tarifelerine de yüzde 33 oranında zam yapıldı.

YOKLAMA TARTIŞMALARI VE İMAR KARARLARI

Meclis oturumlarında zaman zaman usul tartışmaları da yaşandı. Şubat ayında AK Parti ve MHP gruplarının yeterli çoğunluk olmadığı yönündeki itirazları üzerine Başkanvekili Büşra Özdemir oturumu kısa süreliğine tatil etti. Yapılan sayımda 57 üyenin salonda olduğu tespit edilince görüşmelere devam edildi. Haziran ayında ise Korkuteli ilçesindeki yeşil alanın konferans salonu yapımı için belediye hizmet alanına dönüştürülmesi teklifi, AK Parti'nin ret ve MHP'nin oylamaya katılmamasına rağmen oy çokluğuyla meclisten geçti. Nisan ayındaki divan seçimlerinde ise CHP'nin adayları Bayram Ali Çeltik ve Müge Gezginci Ünsal kâtip üyeliğine seçildi.

ALTYAPI VE HİZMET ELEŞTİRİLERİ YAZ SEZONUNA NASIL YANSIDI?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte başta sinekle mücadele ve ASAT tarafından yürütülen yol çalışmaları meclisin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar ile Cumhur Göncü'nün altyapı sorunları ve hizmet üretilemediği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Başkanvekili Özdemir, kredilerin onaylandığını ve 40-50 yıllık altyapı sorunlarını çözmek için çalıştıklarını bildirdi. Turizm sezonunun en yoğun olduğu döneme denk gelen bu bir aylık meclis tatili süresince, daha önce alınan altyapı ve ulaşım kararlarının Antalya'nın tüm ilçelerindeki yansımaları yakından takip edilecek.