İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME, ticari taksilerde uygulanan ilk alım ve kullanım yaşı kriterlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Alınan yeni kararla birlikte, artan araç maliyetleri karşısında zorlanan esnafın desteklenmesi ve ikinci el araçların taksiye dönüşümünün kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'nın aktardığına göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan araçlarda ilk alım yaşı şartı esnetildi. Fiat Egea Sedan, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi modellerde daha önce 0-2 olan yaş sınırı 0-5'e yükseltildi. Yerlilik oranı yüzde 50'nin altında kalan Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic ve Citroen C4 X gibi araçlarda ise yalnızca sıfır kilometre şartı aranırken, yeni düzenlemeyle birlikte 0-3 yaş arası araçların da taksi olmasına imkan tanındı.

KULLANIM SÜRESİ 9 YILA ÇIKARILDI

Yapılan güncellemeyle birlikte tüm ticari taksiler için azami kullanım süresi 9 yıl olarak belirlendi. Sarı taksilerde daha önce 6 yıl olarak uygulanan bu sınırın artırılmasıyla, taksici esnafının uzun vadeli araç değişim maliyetlerinin düşmesi öngörülüyor. Güncel piyasa şartlarında yeni bir taksiyi hizmete almanın bedeli yaklaşık 1,5 milyon lirayı bulurken, buna boyama, taksimetre, tepe lambası ve diğer resmi işlem masrafları da ekleniyor. İkinci el araçların sisteme dahil edilmesi, esnaf üzerindeki bu ağır maliyet yükünü hafifletebilir.

İKİNCİ EL PİYASASINA ETKİSİ NE OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle yerli üretim ikinci el araçlara yönelik talebin artması bekleniyor. Taksiye dönüştürülecek araçlarda model yılından ziyade ilk trafiğe çıkış tarihinin dikkate alınacağı bildirildi. Sektör temsilcilerine göre bu durum, düşük kilometreli ve ağır hasar kaydı bulunmayan ikinci el otomobillerin piyasa değerini doğrudan artırabilir.

Öte yandan İstanbul'daki taksi plakası fiyatlarında da düşüş eğilimi gözlemleniyor. Kısa süre önce yaklaşık 12 milyon lira seviyesinden işlem gören plakaların, günümüzde bazı galerilerde 11 milyon liranın altında alıcı bulduğu belirtiliyor. Piyasada yaşanan bu fiyat gerilemesinin ilerleyen dönemde alım satım hareketliliğini artırabileceği değerlendiriliyor.