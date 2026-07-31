Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, tatil rotasını yeniden Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya çevirdi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ünlü isim iki çocuğu, kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle birlikte bölgede konaklıyor. Gündüzleri Akdeniz'in güneşinden faydalanan Ferragni ailesi, akşam saatlerini ise yerel kültürü keşfetmeye ayırıyor.

TÜRK HAMAMI VE YEREL LEZZETLER

Tatil programını oldukça sakin tutan moda ikonu, geleneksel Türk deneyimlerine de özel bir vakit ayırdı. Bu kapsamda Türk hamamını ziyaret eden Ferragni, kese ve köpük yaptırarak kültürel bir ritüeli bizzat yaşadı. Akşam yemeklerinde ise ağırlıklı olarak Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin tercih edildiği belirtildi.

ÜNLÜLERİN ZİYARETLERİ TURİZMİ NASIL ETKİLİYOR?

Milyonlarca takipçisi bulunan küresel çaptaki sosyal medya fenomenlerinin ve moda ikonlarının Antalya'yı tercih etmesi, bölgenin uluslararası tanıtımında stratejik bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz döneminde de Akdeniz Bölgesi'nde tatil yapan ve Türkiye'nin sahillerinden övgüyle bahseden Ferragni'nin bu ziyaretleri, destinasyon pazarlaması açısından yüksek bir organik reklam değeri taşıyor. Küresel isimlerin bölgedeki konaklama ve kültürel deneyim paylaşımları, potansiyel turistlerin tatil tercihlerine olumlu yönde etki edebiliyor.

İtalyan yıldızın Türkiye'ye yönelik ilgisinin devam etmesi turizm sektörü temsilcileri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Ailenin Antalya'daki dinlence programının detayları, küresel çaptaki takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.