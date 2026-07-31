Rakibini 4-1 mağlup etti

Alanya'nın geleneksel spor organizasyonlarından Gökbel Futbol Turnuvası, bu yıl 8 takımın katılımıyla büyük heyecana sahne oluyor. Turnuvada mücadele eden Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, ilk turda Dim Mahallesi karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

RAKİP YAYLALI MAHALLESİ

İlk turu farklı galibiyetle geçen sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Yaylalı Mahallesi ile karşı karşıya gelecek. Finale bir adım uzaklıkta olan Alanya Fenerbahçeliler Derneği, başarılı performansını sürdürerek şampiyonluk yolunda ilerlemeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Turnuvaya iddialı başlayan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, ortaya koyduğu etkili futbol ve farklı galibiyetle şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. Gözler şimdi sarı-lacivertli ekibin Yaylalı Mahallesi ile oynayacağı yarı final mücadelesine çevrildi. Kazanan ekip, Gökbel Futbol Turnuvası'nda adını finale yazdırarak şampiyonluk yolunda son viraja girecek. (Ramazan Özdemir)