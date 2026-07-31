Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 ve 2 Ağustos tarihlerini kapsayan hafta sonu boyunca Antalya ve ilçelerinde yağış beklenmiyor. Bölge genelinde sıcak ve güneşli havanın hakim olacağı bildirildi. Özellikle öğle saatlerinde artış gösterecek olan hava sıcaklıklarının, sahil şeridinde yüksek nem ile birleşerek hissedilen sıcaklığı daha da yukarı taşıyacağı aktarıldı.

RİSKLİ SAATLERDE NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, günün en sıcak dilimi olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yüksek nem ve sıcaklık seviyelerinin, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler olmak üzere toplumun her kesimini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu saatlerde dışarıda bulunmak zorunda olanların bol sıvı tüketmesi ve güneşten koruyucu önlemler alması tavsiye edildi.

ALANYA SAHİLLERİNDE DURUM NASIL OLACAK?

Antalya genelindeki açık ve güneşli havanın, Alanya gibi önemli turizm merkezlerindeki plaj yoğunluğunu artırması muhtemel görünüyor. Hafta sonu tatilini deniz kenarında geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin, yüksek nem oranlarına karşı dikkatli olması gerekiyor. Sıcak hava dalgasının turizm faaliyetlerini hızlandırırken, sağlık tedbirlerinin de elden bırakılmaması büyük önem taşıyor.