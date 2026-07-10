Türkiye'nin ilk lüks designer outlet projesi olma özelliğini taşıyan Florentia Village, 10 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Kalyon İnşaat ve İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 160 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen tesisin açılış öncesi hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

Proje sahasında düzenlenen son tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı moda markalarını temsil eden 180'in üzerinde üst düzey yönetici katıldı. Toplantıda konuşan RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei'nin paylaştığı bilgilere göre, tesis sadece bir alışveriş merkezi değil; gastronomi ve eğlenceyi birleştiren yeni nesil bir destinasyon olarak tasarlandı. Mazzei, Avrupa'daki lüks outlet deneyimini İstanbul'un turizm potansiyeliyle buluşturduklarını aktardı.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ise inşaat sürecinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini bildirdi. Kalyoncu, projenin uluslararası ölçekte değer üretecek bir marka ortaya koyma hedefi taşıdığını ve İstanbul'un küresel alışveriş cazibesini artıracağını vurguladı.

HAVALİMANINA 5 DAKİKA MESAFEDE

İstanbul Havalimanı ile Göktürk arasında konumlanan tesis, havalimanına sadece 5 dakika uzaklıkta yer alıyor. İhsaniye Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan projeden, Gayrettepe ve Küçükçekmece'ye yaklaşık 25 dakikada ulaşılabiliyor. Ayrıca havalimanı, metro hattı üzerinden tesise yalnızca bir durak mesafede bulunuyor.

HAVACILIK MERKEZLERİ VE PERAKENDE STRATEJİSİ

Küresel perakende sektöründe mega havalimanlarının çevresinde kurulan lüks outlet merkezleri, transit yolcu harcamalarını yakalamak için stratejik bir model olarak öne çıkıyor. Florentia Village'ın dünyanın en yoğun uluslararası havacılık merkezlerinden birinin yanına konumlandırılması, bu transit ticaret potansiyelini yerel turizm ekonomisine entegre etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İKİ FAZLI DEV PROJE

Açıklanan verilere göre, projenin 65 bin metrekarelik ilk fazında 180'den fazla mağaza, kafe ve restoran hizmet verecek. İlerleyen dönemde devreye alınacak 45 bin metrekarelik ikinci fazda ise 5 yıldızlı otel ve aile eğlence merkezinin yer alması planlanıyor. Tesisin 10 Eylül'deki açılış etkinliklerinin, uluslararası organizasyonlara imza atan Balich Wonder Studio tarafından tasarlanacağı duyuruldu.