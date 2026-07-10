Yayımlanan uluslararası teknoloji ve ekonomi raporlarına göre, akıllı telefonlardan otonom araçlara kadar modern sanayinin temelini oluşturan gelişmiş mikroçiplerde Tayvan'ın küresel hakimiyeti devam ediyor. ABD ve Avrupa'nın tedarik zincirini kendi topraklarına taşıma çabaları, yüksek maliyetler ve hammadde kısıtlamaları nedeniyle hedeflenen takvimin gerisinde kalıyor.

Sektördeki en gelişmiş teknoloji olan 3 nanometre ve altındaki işlemcilerin dünyada sadece Tayvan'daki tesislerde seri olarak üretilebilmesi, küresel ekonomide büyük bir kırılganlık yaratıyor. Uzmanlar, olası bir doğal afet veya askeri abluka nedeniyle imalatın bir hafta durması halinde, dünya genelindeki otomotiv ve tüketici elektroniği devlerinin üretimi durdurmak zorunda kalacağını aktarıyor.

BATI'NIN MİLYARLIK TEŞVİKLERİ NEDEN YETERSİZ?

Washington ve Brüksel yönetimleri, son iki yılda çip üretimini kendi bölgelerine çekmek için devasa teşvik paketleri oluşturdu. Ancak ABD ve Avrupa'da kurulan yeni dökümhaneler, yüksek iş gücü maliyetleri ve katı bürokratik denetimler sebebiyle ticari verimlilikte Tayvan ile rekabet edemiyor. Ayrıca, Pekin yönetiminin çip üretiminde kritik rol oynayan galyum ve germanyum gibi nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Batılı ülkelerin hammadde tedarikinde Çin'e bağımlı kalmasına yol açıyor.

ÜRETİMİN FİZİKSEL SINIRLARI NELER?

Yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan gelişmiş mikroçip imalatı sadece yüksek teknolojiye sahip makinelere değil, aynı zamanda devasa boyutta ultra saf su ve kesintisiz yüksek gerilim elektrik şebekesine ihtiyaç duyuyor. Tayvan'daki tesislerin, adanın toplam elektrik üretiminin yüzde 10'undan fazlasını tek başına tüketmesi, bu devasa ekosistemin Batı ülkelerine taşınmasının önündeki en büyük fiziksel engellerden birini oluşturuyor. Avrupa ve Amerika'daki kuraklık riski taşıyan bölgelerde benzer tesislerin kurulması, çevresel regülasyonlara ve yerel itirazlara takılıyor.

Adanın küresel çip pazarındaki bu mutlak egemenliği, ticari bir başarının ötesinde stratejik bir askeri güvence işlevi görüyor. Tesislerin zarar görmesinin dünya ekonomisini anında durduracağı gerçeği, Batılı müttefikleri bölgedeki güvenlik politikalarını korumaya zorlarken, mikroçipler konvansiyonel silahlardan daha güçlü bir diplomatik caydırıcılık unsuru haline geliyor.