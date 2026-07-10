Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurulması planlanan 660 milyon lira bütçeli güneş enerjisi santrali (GES) ve elektrik depolama tesisi için kritik bir aşamaya gelindi. Are Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Beğiş Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje kapsamında, 23 Temmuz 2026 tarihinde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı yapılacak.

Söz konusu enerji yatırımı, ilk aşamada Elmalı ilçesine bağlı İlyağı ve Duraliler Yaylası mahalleleri için planlanmıştı. Ancak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bildirdiğine göre, seçilen alanın mera vasfı taşıması ve tahsis amacının değiştirilmesinin uygun bulunmaması üzerine projede güzergah değişikliğine gidildi. Yatırımcı firma, bu gelişmenin ardından tesisin yerini Korkuteli ilçesi Beğiş Mahallesi olarak güncelledi.

75 HEKTARLIK ALANA DEV YATIRIM

Revize edilen detaylara göre, yaklaşık 75 hektarlık arazi üzerinde 50 MWm/49,9 MWe kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 49,9 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi inşa edilecek. Toplam 660 milyon liralık yatırımla kurulacak olan tesisin inşaat çalışmalarının 18 ay sürmesi planlanıyor. Tesisin tahmini ekonomik ömrü ise 49 yıl olarak öngörülüyor.

DEPOLAMALI GES SİSTEMLERİ ŞEBEKEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Üretilen fazla enerjinin depolanmasına olanak tanıyan bu sistemler, güneş ışınlarının yetersiz olduğu saatlerde dahi ulusal şebekeye kesintisiz elektrik sağlanmasını mümkün kılıyor. ÇED sürecinin en önemli ayaklarından biri olan halkın katılımı toplantıları da yöre halkının çevresel etkiler konusundaki taleplerini resmi makamlara doğrudan iletebilmesi için yasal bir zemin oluşturuyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği çerçevesinde organize edilen toplantı, 23 Temmuz 2026

Perşembe günü saat 11.00'de Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde bulunan Köy Kahvesi'nde gerçekleştirilecek. Bölge sakinleri, proje hakkında detaylı bilgi alırken aynı zamanda itiraz ve önerilerini resmi tutanaklara geçirme fırsatı bulacak.