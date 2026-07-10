ANAHTAR Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Aşure İkramı Programı, siyaset, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Programın ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Akkuş, programa uzaktan ve yakından katılarak kendilerini onurlandıran başkanlara, muhtarlara, kurum müdürlerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, gönüllülere ve Alanyalılara şükranlarını sundu. Katılamayan ancak duaları ve iyi dilekleriyle destek olan herkese de teşekkür eden Akkuş, organizasyonda emek veren ekip arkadaşlarının özverili çalışmalarını da takdir etti. Etkinlikte oluşan birlik ve beraberlik atmosferine dikkat çeken Akkuş, "Bu güçlü birlik ve beraberlik tablosu, Alanya'da umutla büyüyen gönül hareketimizin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun selamlarını da ileten Abdullah Akkuş, sevgi, kardeşlik ve dayanışma amacıyla kurulan aşure sofrasında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN