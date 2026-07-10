Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ülkenin büyüme şampiyonlarını belirlemek üzere harekete geçti. En hızlı büyüme performansı gösteren işletmelerin seçileceği "Türkiye 100" programı için başvuru süreci başladı. Şirketlerin ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmayı hedefleyen programa başvurular 14 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, program başarılı girişimcilerin hem yurt içinde hem de küresel pazarlarda önünü açmayı amaçlıyor. Hisarcıklıoğlu, ilk 100 arasına girmeyi başaran şirketlerin yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişiminin kolaylaşacağını bildirdi. Bu sayede firmalar, yeni ortaklıklar kurma ve uluslararası bağlantılarını güçlendirme fırsatı yakalayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOBB tarafından yayımlanan kriterlere göre, aday şirketlerin 31 Aralık 2022 ve öncesinde kurulmuş olması zorunlu tutuluyor. İşletmelerin 2023 yılında en az 2 milyon TL, 2025 yılında ise en az 5 milyon TL satış gelirine ulaşmış olması gerekiyor. Ayrıca, 2023-2025 döneminde satış gelirlerinde her yıl düzenli büyüme sağlanması ve bu dönemde toplamda en az yüzde 10 oranında artış kaydedilmesi şartı aranıyor. Şirketlerin 2025 yılı itibarıyla bünyesinde en az 10 çalışan istihdam etmesi ve merkezlerinin Türkiye'de bulunması da temel gereklilikler arasında yer alıyor.

KİMLER PROGRAMA KATILAMAYACAK?

Belirlenen kurallar çerçevesinde bazı sektörler ve şirket yapıları yarışma kapsamı dışında bırakıldı. Kamu ortaklığı bulunan veya hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık olan şirketler ile yurt dışı merkezli firmaların Türkiye şubeleri başvuru yapamayacak. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, franchise işletmeleri, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz büroları, bankalar; elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcı enerji dağıtım şirketleri de değerlendirmeye alınmayacak. Holdingler doğrudan başvuru hakkına sahip olmasa da, holding çatısı altında faaliyet gösteren alt şirketler programa katılabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Büyüme rakamlarıyla öne çıkan ve sıkı mali kriterleri sağlayan işletmeler, resmi başvuru işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Adaylar, 14 Ağustos 2026 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresi üzerinden kayıtlarını tamamlayarak Türkiye'nin en prestijli iş dünyası listelerinden birine girmek için yarışacak.