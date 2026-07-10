ABD'li özel sermaye şirketi Apollo, Avrupa havacılık pazarında dengeleri değiştirecek bir hamleyle easyJet'e 5,7 milyar sterlinlik satın alma teklifi sundu. Hisse başına 7,15 sterlinlik tamamı nakit olan bu teklif, şirketin yönetim kurulunda karşılık buldu.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, hafta başında farklı bir ABD'li yatırım şirketi olan Castlelake ile 5,5 milyar sterlin üzerinden prensipte anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Ancak Apollo'nun sunduğu yeni ve daha yüksek teklif, mevcut planları değiştirerek Castlelake'in devreden çıkmasına neden oldu.

YENİ TEKLİF HİSSEDARLARA SUNULACAK

easyJet yönetim kurulu, Apollo tarafından sunulan finansal paketi değerlendirmeye aldı. Hisse başına 7,15 sterline denk gelen nakit ödeme planının, şirket hissedarlarına resmi olarak tavsiye edilmesi planlanıyor. Satın alma sürecinin tamamlanması için hissedarların onayı beklenecek.

KÜRESEL HAVACILIK PAZARINDAKİ YERİ

Merkezi Londra'daki Luton Havalimanı'nda yer alan easyJet, Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli uçuş ağlarından birini yönetiyor. Toplam 38 ülkede ve 164 farklı havaalanında operasyon yürüten şirket, bünyesinde 19 bin personel istihdam ediyor. Sektör uzmanları, bu olası devrin Avrupa havacılık pazarındaki rekabet dinamiklerini ve düşük maliyetli taşıyıcıların gelecek stratejilerini doğrudan etkileyebileceğini değerlendiriyor.