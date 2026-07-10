Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşılan verilere göre, yaş meyve ve sebze sektörü yılın ilk altı ayında 1 milyon 722 bin 572 tonluk dış satım gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat oranını yüzde 39 artıran sektör, gelirini 1 milyar 690 milyon 579 bin dolardan 2 milyar 353 milyon 915 bin dolara çıkardı. Bu rakamlarla birlikte ocak-haziran periyodunda ilk kez 2 milyar dolar sınırı aşılarak tarihi bir eşik geçilmiş oldu.

NARENCİYE İHRACATINDAKİ BÜYÜME NE DURUMDA?

Sektörel gelirlerin alt kalemleri incelendiğinde, en büyük payın 911 milyon 36 bin dolar ile narenciyeye ait olduğu görüldü. Narenciye ürünlerinin dış satımı değer bazında yüzde 76 oranında artış gösterirken, toplam yaş meyve sebze ihracatının da yüzde 39'luk kısmını tek başına sırtladı. Aynı dönemde taze meyve ihracatı yüzde 38 yükselişle 757 milyon 549 bin dolar, taze sebze ihracatı ise yüzde 10 artışla 667 milyon 724 bin dolar seviyesine ulaştı.

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ÜLKELERE YAPILDI?

Dış ticaret verileri, sektörün pazar yoğunlaşmasına dair istatistiksel bir tablo sunuyor. En fazla ihracat 601 milyon 112 bin dolar ile Irak'a yapılırken, bu ülkeyi 568 milyon 350 bin dolar ile Rusya izledi. Listenin devamında 197 milyon 368 bin dolarla Romanya, 167 milyon 801 bin dolarla Almanya ve 112 milyon 426 bin dolarla Ukrayna yer aldı. Özellikle Irak ve Rusya pazarlarının toplam ihracatın yarısını oluşturması, sektörün bu iki ana pazardaki talep dinamiklerine olan güçlü bağını ortaya koyuyor.

SEKTÖRÜN YIL SONU HEDEFİ NEDİR?

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, elde edilen 663 milyon dolarlık gelir farkının ihracatçılar adına gurur verici olduğunu bildirdi. Dış pazarlardaki güçlü talep ve yüksek rekoltenin bu başarıda etkili olduğunu aktaran Uçak, 2025 yılında 3 milyar 703 milyon 611 bin dolar ihracat geliri sağlandığını hatırlattı. Başkan Uçak, Türk tarım ürünlerine yönelik küresel talebin artmaya devam ettiğini belirterek bu yılki toplam ihracat hedefinin 4 milyar dolar olduğunu vurguladı.