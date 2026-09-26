Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan bilgilere göre, 27 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın dört ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek bakım ile yatırım çalışmaları; Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki belirli mahalleleri kapsayacak.

KUMLUCA VE MANAVGAT BÖLGELERİ

Kumluca ilçesinde Karşıyaka (Barbaros, Dişçiler, Camiikırığı, Şirketler) ve Kum (Sarıkesik, Güzelce) mahallelerindeki çeşitli sokaklarda, yeni orta gerilim tesisi ve havai hat bakımı sebebiyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji akışı sağlanamayacak. Manavgat'ta ise Aydınevler, Dolbazlar, Evrenseki, Hatipler, Ilıca, Kasaplar, Kavaklı, Merkez, Milli Egemenlik, Mimar Sinan, Sarılar, Side ve Yukarı Hisar mahallelerinde planlanan bakım çalışmaları 09.00'da başlayıp 13.00'te sona erecek.

MURATPAŞA VE SERİK'TEKİ ÇALIŞMALAR

Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'ya bağlı Yenigöl Mahallesi Manolya Sokak'ta 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yürütülecek. Serik ilçesinde ise Akçapınar, Aşağıoba, Dorumlar, Gebiz, Haskızören, Kozan, Yumaklar ve Çatallar bölgelerini etkileyecek yatırım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİ SIRASINDA CİHAZ GÜVENLİĞİ

Planlı kesinti ve sonrasındaki enerji verme süreçlerinde şebekede anlık voltaj dalgalanmaları yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda olası donanım arızalarının önüne geçmek için kesinti süresince hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi ve şebekeye enerji verildikten birkaç dakika sonra tekrar prize takılması standart bir güvenlik uygulaması olarak öne çıkıyor.