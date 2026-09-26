İnşaat sektöründe maliyetleri azaltan ve yapı kalitesini artıran 'hafif beton' uygulaması öne çıkıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, çimento ile genleştirilmiş polistiren (strafor) karışımı, binaların yükünü hafifletmek ve yalıtımı güçlendirmek amacıyla sıklıkla tercih edilmeye başlandı.

Strafor (EPS) boncuklarının geleneksel harca katılmasıyla elde edilen bu yapı malzemesi, özellikle zemin ve şap dökümlerinde kullanılıyor. Yöntem sayesinde binaların toplam ağırlığı azalırken, kapalı mekanlardaki sıcaklık dengesinin korunmasına da doğrudan katkı sağlanıyor.

HAFİF BETON HARCI NASIL HAZIRLANIR?

İstenen verimliliğin alınabilmesi için standart bir mikserde doğru malzeme sırası ve oranlarına uyulması gerekiyor. Uygulamaya öncelikle miksere 2 kova su konularak başlanıyor. Bunun üzerine yarım torba çimento ekleniyor. Son aşamada ise yarım torba strafor boncuğu ile 1,5 kova kum yavaşça ilave edilerek karışım hazırlanıyor.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Harcın akışkan ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar harmanlanması şart. Strafor boncukların topaklanmaması ve harcın içinde homojen dağılması büyük önem taşıyor. İşlem sırasında harcın aşırı sulu kalmaması ve kıvamını yitirmemesi için dökümün hızlıca yapılıp yüzeyin mastar yardımıyla düzeltilmesi tavsiye ediliyor. Yapı güvenliği açısından bina yükünü hafifleten bu malzeme, uzun vadede binaların enerji tasarrufuna da zemin hazırlıyor.