Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Ankara'daki bir soruşturma kapsamında ortaya çıkan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık raporu süreciyle ilişkilendirilen 5 milyon dolarlık iddialara karşı sert bir açıklama yaptı.

Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alarak ev hapsine çıkması için 5 milyon dolarlık bir iş takibi ve para trafiği yürütüldüğü öne sürüldü. Söz konusu yazışmalarda adı geçen Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, hakkındaki iddiaları net bir dille yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

"YALNIZCA HUKUKA UYGUN DESTEK ARADIM"

İddiaların hedefindeki Milletvekili Mustafa Erdem, süreci dostlarının aracılığıyla Murat Etöz isimli şahısla yaptığı görüşmeyle başlattığını belirtti. Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Muhittin Böcek'in sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak ev hapsine çıkmasının hukuken mümkün olup olmadığını öğrenmek için yalnızca hukuka uygun bir destek arayışına girdim. Görüşmenin ardından Murat Etöz, kim olduklarını bilmediğim bazı kişilerin para talebinde bulunduğunu bana iletti. Kendisine bunun kesinlikle talebimin dışına çıktığını, para talebini asla kabul etmediğimi ve böyle bir şeyin bana iletilmesini bile doğru bulmadığımı açıkça söyledim."

TEHDİT MESAJLARI VE ARDA BİRİCİ DETAYI

Para talebini reddetmesine rağmen tanımadığı kişilerden tehdit içerikli telefonlar ve mesajlar almaya başladığını belirten Erdem, durumu sormak için ulaştığı Murat Etöz'e bir daha erişemediğini ifade etti. Bunun üzerine Murat Etöz’ün arkadaşı olan Arda Birici ile iletişime geçtiğini belirten Erdem, şu bilgileri paylaştı: "Arda Birici'ye tanımadığım kişilerden gelen mesajları ileterek yardım istedim; durumun neden kaynaklandığını öğrenmesini rica ettim.

Arda Birici, söz konusu kişilerin para koparmaya çalışmış olabileceğini, durumu ciddiye almamam gerektiğini söyledi. Bir veya iki gün içinde mesajlar ve aramalar tamamen sona erdi."

Hakkında yürütülen spekülasyonlara ve rüşvet iddialarına karşı net çizgiler çizen Mustafa Erdem, hiçbir suretle yasadışı bir sürecin parçası olmadığını vurguladı. Hiç kimseden hukuk dışı bir işlem yapılmasını talep etmediğini, kimseye herhangi bir para teklif etmediğini veya verilen bir parayı kabul etmediğini, bilgisi ve iradesi dışında gerçekleşen hiçbir görüşme, vaat veya talepten sorumluluğu bulunmadığını belirterek iddiaları kesinlikle reddettiğini kaydetti.