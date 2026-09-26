Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin, kış transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli formayla bu sezon yeterli süreyi alamadığını düşünen genç futbolcu, ayrılık talebini yönetime iletti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nene, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta yalnızca 101 dakika sahada kalabildi. Oyuncunun bu durumdan rahatsızlık duyduğu ve kariyerine düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek istediği aktarıldı.

OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrılık talebini Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile paylaşan Dorgeles Nene'nin, İstanbul'da ve kulüpte mutlu olmasına rağmen kısıtlı süre alması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. Görüşmede Leipzig'den gelen transfer teklifini de doğrulayan Malili oyuncunun, şartların değişmemesi halinde Almanya'ya gitmeyi planladığı ifade edildi. Leipzig yönetiminin ise Fenerbahçe'nin vereceği nihai kararı beklemeye geçtiği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI NASILDI?

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene, milli takım formasıyla ise farklı bir grafik çiziyor. Dün akşam Mali'nin Yeşil Burun Adaları ile oynadığı karşılaşmada sahaya çıkan genç oyuncu, attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Kulüp kariyerindeki kısıtlı süreye rağmen uluslararası arenada sergilediği bu performans, oyuncunun maç eksiğine rağmen formunu koruduğunu gösteriyor.