Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre, Volkswagen Grubu direksiyon mekanizmasındaki kritik bir hata sebebiyle geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı. Sürüş sırasında direksiyon kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabilecek arızanın giderilmesi için dünya genelinde milyonlarca aracın servislere yönlendirilmesi planlanıyor.

Teknik incelemeler, direksiyon mekanizmasındaki belirli bir vidanın kırılabildiğini gösteriyor. Olası kazaların önüne geçmek amacıyla, mevcut cıvatanın paslanmaya karşı daha dirençli yeni bir parçayla değiştirilmesi kararlaştırıldı.

HANGİ MODELLER RİSK ALTINDA?

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından paylaşılan verilere göre, Volkswagen markasında 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri bu kronik arıza riskini taşıyor. Söz konusu sorunun dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde aracı etkilediği belirtildi.

Benzer teknik problemin Audi Grubu araçlarında da tespit edildiği açıklandı. 31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında üretilen Audi Q3 modelleri de geri çağırma listesine eklendi. Bu arızanın küresel çapta yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 555 Audi aracını kapsadığı bildirildi.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, direksiyon hakimiyetinin kaybının sürüş güvenliğini doğrudan tehlikeye atması nedeniyle hızlı hareket edilmesini tavsiye ediyor. Listede yer alan marka, model ve üretim tarihlerine uyan araç sahiplerinin, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için en kısa sürede resmi yetkili servislere başvurmaları ve parça değişim işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor.