TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378'e geriledi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 19,4 azalışla 83 bin 32 oldu. Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,7 düşüşle 127 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el olanların payı yüzde 65,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 18,3 azalışla 105 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı yüzde 82,6 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, ağustos 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5, ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 1938 oldu. Ağustosta, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya, 147 ile Ukrayna, 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 1,4 azalarak 308 bin 394 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 9,2 azalışla 642 bin 135'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 950 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-ağustos döneminde yüzde 27,6 artarak 188 bin 813'e çıktı. Bu yılın 8 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,7 azalışla 761 bin 716'ya geriledi.

EMLAKÇILAR BİR BİR KEPENK İNDİRİYOR

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş yaptığı açıklamada, “Alanya'da da Türkiye'de de şu anda çok ciddi bir düşüş var. Bu düşüşün sebeplerini daha önce birçok kez söyledik. Birincisi, emlakçılar artık iş yerlerini kapatmaya başladı. Emlakçılar konut satışlarında öncü bir etkiye sahipti ve satışları yüzde 40-50 oranında artırıyorlardı. Müteahhitler de artık konut üretimlerini yavaşlattı. Maliyetler çok arttı. Bir yandan da insanların alım gücü çok düşük, krediler yüksek ve yabancıların ilgisi azaldı. Böyle devam ederse gerçekten kışın Alanya'yı çok zor günler bekliyor. Daha önce de defalarca uyardık. Tedbir alınması gerekiyor. Sektöre, özellikle emlakçılara ve sektör temsilcilerine bir can suyu gerekiyor. Konut kredilerinin de acilen daha kullanılabilir seviyelere, yüzde 1,20-1,10 oranlarının altına düşmesi gerekiyor.

Şu anda konut kredilerinde oranlar yüzde 2,93 seviyesinde. Halkın krediye ve likiditeye ulaşması çok zor. Acilen yeni formüllerin bulunması gerekiyor. Bu yolların sektör temsilcileriyle birlikte belirlenmesi gerekiyor. Başka türlü durum zor görünüyor.

YABANCILARIN KONUT TALEBİ

Yabancılara konut satışında da bir artış söz konusu değil. Yabancılar açısından fiyatlar artık eskisi gibi değil. Eski fiyatlar devam ediyor. Yeni projelerde belki bir miktar azalma var ancak eskisi gibi yoğun bir hareketlilik yok. İkamet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından daha önceden bekleyen müşteriler vardı. Onların bir kısmı alım yaptı. Yaşanan hareketliliğin nedeni buydu. Ancak bu durum da yavaş yavaş azaldı. Kalıcı çözümler bulunmadığı sürece yaşanan artışlar suni olur. Bir veya iki aylık artışlardan söz edebiliriz. Piyasanın içerisinde olan biri olarak söylüyorum; şu anda çok fazla iş yok.

KIŞ İÇİN TEDBİR UYARISI

Kışın zor zamanlar bizi bekliyor. Ancak şimdiden tedbir alınırsa çok güzel günler gelebilir. Tedbir alınmazsa çok zor bir dönem yaşanır ve çok sayıda işletme kapanabilir. Görüntü şu anda bunu gösteriyor. Her geçen gün emlakçılar bizi arayarak iş yerlerini kapattıklarını söylüyor.

‘ALANYA'DA KİRALIK VE SATILIK KONUTLAR ARTTI’

Alanya'da kiralık ve satılık dairelerin sayısında da ciddi bir artış var. İlk defa bu yıl bu kadar fazla kiralık ve satılık konut görülüyor. Bunun temel nedenlerinden biri talebin azalması. Alanya'da artık ciddi bir göç de başladı. Yıllardır burada yaşayıp tutunamamış insanlar var. İşleri çok iyi olmayan, asgari ücretle yaşayan insanlar Alanya'dan taşınıyor. Ancak burada yıllardır çalışan ve ticari olarak belirli bir noktaya gelmiş insanlar kalıcı oluyor. Bu durum çok fazla görünür değil ancak Alanya'dan ciddi bir göç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bazı insanlar köylere taşınıyor ve buradaki evlerini gelir elde etmek amacıyla kiraya veriyor. Bazıları ise evlerini satıyor. Alanya hâlâ birçok bölgeye göre iyi durumda. Ancak bu sorunlara müdahale edilmezse Alanya'da da sıkıntılar baş göstermeye başlayacak” ifadelerini kullandı

‘AVANTAJLI FİYATLARDAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN SON VİRAJDAYIZ’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer ise konut satışlarındaki ulusal düzeyde yaşanan düşüşün ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 10 civarında hem yabancı hem de yerli satışlarında Alanya'da da yaşandığını söyledi. Tuncer, “Küresel ekonomik durumun etkisi her sektörü etkilediği gibi gayrimenkul sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde özellikle mevduat faizlerinde yaşanan sert düşüş yatırımcıyı, güvenli liman olan gayrimenkule yönlendirecek ve yeniden gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşanacaktır. Konut satın almayı düşünenler için avantajlı fiyatlardan yararlanmak adına son virajdayız diyebiliriz” dedi.

‘FONLARDAN ÇIKAN YATIRIMCI GARİMENKULE YÖNELECEK’

Konut satışlarının yaz aylarında düşüşe geçtiğini söyleyen Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker de yaptığı açıklamada, “Sektörümüzde bazen insanlar farklı düşünebiliyor. “Yaz geldi, turizm başladı, müşteri arttı, şehir kalabalıklaştı” diye düşünülebiliyor. Bunların hepsi doğru ancak bizim sektörümüzde yaz ayları her sene satışların en düşük olduğu dönemler yaz ayları oluyor. Hava şartları nedeniyle insanların projelere bakması, gezmesi ve kendi kafalarında yatırım planlaması yaz aylarında daha geri planda kalıyor. Genellikle insanlar yaz döneminde daha çok tatile odaklanıyor. Geçen yıl da satışlarda bir gerileme yaşadık.

Ancak beklentimiz, eylül ve ekim aylarının ticaretimizin daha yoğunlaştığı dönemler olması yönünde. Ekonomideki düzelmelerin de satışlarımıza olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyoruz. Son dönemde gerçekleşen 3 puanlık faiz indirimi de sektörümüze bir miktar destek oldu.

Ayrıca fonlarla ilgili düzenlemeler yapılınca insanlar yatırımlarını yeniden, güvenli liman olarak gördükleri gayrimenkule yönlendirmeye başladı. Biz bunu sahada görüyoruz. Yaşananlardan dolayı üzülüyoruz. Birçok insan mağdur oldu. Bu nedenle gayrimenkulün her zaman en güvenli yatırım araçlarından biri olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi