Türkiye'nin denizcilik ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere tamamen yerli tasarımla inşa edilen ilk emici deniz dibi tarama gemisi suya indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ilk blok kaynağı 10 Nisan 2025 tarihinde yapılan "UAB MAVİ VATAN" isimli gemi denizle buluştu.

YERLİ TARAMA GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türk tersanelerinde üretilen ve kendi alanında bir ilk olan UAB MAVİ VATAN, yüksek teknik kapasitesiyle öne çıkıyor. Bakan Uraloğlu'nun aktardığı verilere göre, 85 metre uzunluğundaki gemi, 20 metre derinliğe kadar inerek deniz dibi taraması yapabiliyor. Toplam 2 bin metreküp kapasiteye sahip olan deniz aracı, sahip olduğu tam otomasyon sistemi sayesinde seyir halindeyken de kesintisiz temizlik ve tarama faaliyeti yürütebiliyor.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİNDE NASIL BİR ROL ÜSTLENECEK?

Yeni geminin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye, özellikle körfez bölgelerinde ihtiyaç duyulan deniz dibi tarama ve temizlik operasyonlarını tamamen milli imkanlarla gerçekleştirebilecek. Liman altyapılarının iyileştirilmesi ve deniz temizliği süreçlerini kendi öz kaynaklarıyla yürütecek olan Bakanlık, gemiyi önümüzdeki birkaç ay sürecek olan seyir tecrübesi testlerinin tamamlanmasının ardından resmi olarak hizmete alacak.