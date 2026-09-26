İstanbul'da 57 yıl aradan sonra yeniden organize edilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Saat 11.00'de başlayan ve 84 pehlivanın er meydanına çıktığı organizasyonun sonunda, şampiyona 5 milyon TL ödül verileceği açıklandı.

FİNALDE 90 DAKİKALIK MÜCADELE

Yarı final eşleşmelerinde Seçkin Duman'ı eleyen Orhan Okulu ile kuzeni Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş finalde karşılaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Mustafa Taş ile ASKİ

Spor Kulübü güreşçisi Orhan Okulu arasındaki final müsabakası 90 dakikayı aştı. Mücadelede pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar ve bir sarı kart gören rakibini yenen Okulu, kupanın sahibi oldu.

EYLÜL AYINDA İKİNCİ BÜYÜK ZAFER

Orhan Okulu, bu birincilikle birlikte eylül ayı içerisinde iki önemli turnuvadan zaferle ayrılmış oldu. 6 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde de Osman Kan'ı yenerek 7. kez başpehlivanlığa ulaşan sporcu, form grafiğini İstanbul'da da sürdürdü.

ZORLU EŞLEŞMELER DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvanın çeyrek final aşamasında da iddialı isimler karşı karşıya geldi. Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'ü müsabakanın henüz 7. dakikasında mağlup ederek tur atlarken, Mustafa Taş ise Ali Gürbüz engelini aşarak yarı finale yükseldi. Organizasyon komitesinin bildirdiğine göre, turnuvada dağıtılan toplam ödül ve katılım bedelleri yaklaşık 30 milyon TL'yi buldu.