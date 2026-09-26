İstanbul Başakşehir'de ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran sürücüye yönelik yaptırımlar belli oldu. Süleyman Çelebi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafikte seyreden bir ambulansın geçişine engel olan ve ardından araçtan inerek ambulans şoförüne saldırmaya çalışan kişi yakalandı.

Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, görüntülerin ortaya çıkması üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda 34 BUY 223 plakalı aracın sürücüsü Ali Berk B. tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

EHLİYET VE ARACA 90 GÜN EL KONULDU

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılan değerlendirmelerde, şüpheli sürücüye birden fazla kural ihlali gerekçesiyle toplam 466 bin lira idari para cezası kesildi. Ali Berk B.'nin sürücü belgesine 90 gün süreyle el konulurken, olayda kullandığı otomobil de aynı süre zarfında trafikten men edilerek bağlandı.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sürücü hakkında rekor düzeydeki idari para cezasının yanı sıra adli makamlarca da soruşturma yürütülüyor. Şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde yer alan "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçu kapsamında adli işleme tabi tutuldu. Mevzuata göre bu madde, kişilerin hayatını veya malvarlığını tehlikeye atacak şekilde araç sevk ve idare eden kişilere yönelik hapis yaptırımlarını düzenliyor. Acil geçiş üstünlüğüne sahip ambulans gibi araçların kasten engellenmesi, doğrudan hasta hakları ve kamu sağlığını tehdit ettiği için yasal süreçlerde kritik bir ihlal olarak değerlendiriliyor.