TBMM kayıtlarına göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanları yakından ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemeleri henüz yasalaşmadı. 26 Eylül 2026 itibarıyla meclise sunulan kanun teklifleri komisyon aşamasında beklemeye devam ediyor.

Meclis gündeminde öne çıkan iki farklı tasarı bulunuyor. 22 Kasım 2023 tarihinde sunulan 2/1786 esas numaralı teklif ile 5 Aralık 2024'te sunulan 2/2755 esas numaralı tekliflerin her ikisi de şu an TBMM komisyonlarında değerlendiriliyor. Bu teklifler, ilgili tarihlerde ilk kez sigortalı olan çalışanların yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının kademeli olarak esnetilmesini amaçlıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TABLOLAR GEÇERLİ Mİ?

İnternet ortamında ve sosyal medyada sıkça paylaşılan yeni yaş ve prim gün tabloları şu an için resmi bir geçerlilik taşımıyor. Bir kanun teklifinin meclise sunulmuş olması, doğrudan yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Mevcut emeklilik işlemlerinde halen yürürlükteki yasal mevzuat şartları aranıyor.

YASALAŞMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM işleyişine göre, söz konusu tekliflerin resmiyet kazanabilmesi için öncelikle ilgili komisyonlardan geçmesi, ardından Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Süreç tamamlanıp kanunlaşana kadar, 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar için yeni bir emeklilik hakkı doğmuş sayılmıyor. Düzenlemenin hangi tarihte yasalaşacağına dair açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor.