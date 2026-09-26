Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzon ziyaretinde fotoğraf çektirdiği Kurtdere Yaylası'nda hırsızlık olayı yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye yerleştirilen bank ve "Salah Yaylası" yazılı tabela, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek götürüldü.

Yıldız futbolcunun bir taşın üzerinde verdiği pozun sosyal medyada yayılmasının ardından, söz konusu alan kısa sürede yerli turistlerin ve taraftarların uğrak noktası haline gelmişti. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bölgeye, artan ilgi üzerine belediye ekiplerince oturma alanı ve isimlendirme tabelası eklenmişti.

YÖRE HALKINDAN YENİ TABELA

Hırsızlık olayının fark edilmesinin ardından Kurtdere Yaylası sakinleri duruma müdahale etti. Çalınan tabelanın eksikliğini gidermek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hazırladıkları yeni bir tabelayı aynı noktaya yerleştirdi.

VİRAL FOTOĞRAFLARIN TURİZME ETKİSİ

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan paylaşımlar, sıradan doğal alanları bir anda popüler ziyaret rotalarına dönüştürebiliyor. Salah'ın tek bir fotoğraf karesiyle Kurtdere Yaylası'na çektiği bu yoğun ilgi, dijital görünürlüğün yerel turizm hareketliliği üzerindeki anlık ve güçlü etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.