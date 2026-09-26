ABD'de 1976 yılında bir mühendislik öğrencisi olan Gary George'un devletin ihtiyaç fazlası ürün satışından 217,77 dolara aldığı manyetik kasetler, yıllar sonra rekor fiyata alıcı buldu. Toplam 1.150 adet makaranın arasından çıkan ve Ay'a ayak basılan ilk anları içeren üç adet tarihi kayıt, Sotheby’s müzayedesinde 1,82 milyon dolara (yaklaşık 89,07 milyon lira) satıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, George kasetleri satın aldığında NASA'daki stajını yeni tamamlamıştı. Babasının kasetlerin üzerindeki "APOLLO 11 EVA, 20 Temmuz 1969" yazısını fark etmesiyle, söz konusu üç makara özel bir kutuya konularak 32 yıl boyunca saklandı.

NASA ORİJİNAL KAYITLARI NASIL KAYBETTİ?

Amerikan Uzay Ajansı (NASA), görev sonrası arşiv kasetlerinin üzerine yeniden kayıt yaptığı için Ay'a inişin orijinal görüntülerini yıllar önce kaybetmişti. Maliyetleri düşürmek amacıyla eski manyetik bantların üzerine yeni verilerin yazılması, uzay tarihinin en kritik anlarından birinin kurum arşivinden kalıcı olarak silinmesine yol açtı. Houston'daki yedek kopyalar ise elverişsiz saklama koşulları nedeniyle zamanla bozuldu.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ KUSURSUZ ÇIKTI

Kasetlerin varlığı 2008 yılında yeniden gündeme geldiğinde, nadir bulunan okuma cihazlarına sahip video arşivcisi David Crosthwait devreye girdi. Crosthwait'in Burbank'teki stüdyosunda oynatılan kasetlerin durumunun kusursuz olduğu ve görüntü kalitesinin bilinen tüm kopyalardan daha net olduğu belirlendi. Bu eşsiz kalite, 20 Temmuz 2019'daki müzayedede kasetlerin tarihi bir değere ulaşmasını sağladı.